山一電機が５連騰で新値街道をまい進している。上げ足の強さも目立ち、きょうの高値４４０５円まで５営業日で７００円を超える上昇で２０％も水準を切り上げた。テキストから動画へと生成ＡＩ市場が加速的に広がりを見せているが、一方ではＡＩが自律的な判断で動くＡＩエージェントなどもマーケットの視線が向かっている。こうしたＡＩ技術をロボティクス分野と融合して現実空間に取り込んでいこうとする「フィジカ