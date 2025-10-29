ＮＪＳが反発している。２８日の取引終了後、２５年１２月期の期末配当予想を５０円から５５円へ増額修正したことが好感されている。年間配当予想は１０５円となり、前期に比べて１０円の増配となる。 出所：MINKABU PRESS