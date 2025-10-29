マクアケは急落。２８日取引終了後、２６年９月期単独業績予想について売上高を４７億６３００万円（前期比４．０％増）、営業利益を４億円（同１０．６％減）と発表した。４期ぶりに営業黒字に転換した前期から減益となる見通しで、これを嫌気した売りが膨らんでいる。 大幅増収となった前期からの成長を維持しつつ、中期経営計画の早期達成に向けて先行投資を行う見通し。配当予想は引き続き無配とした。同時に発表した２