ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表が現地10月28日、国際親善試合でノルウェー女子代表とスペインのラ・リネアで対戦。20歳のシグネ・ゴープセットに28分と52分に強烈なシュートでネットを揺らされ、０−２で完敗した。なでしこジャパンは４日前のイタリア戦（１−１）から先発２人を変更。新たに清水梨紗と浜野まいかが名を連ねたなか、立ち上がりからチャンスを作るも、フィニッシュの精度を欠き続けた。最後までゴ