「ニールセン体制で大丈夫？」「工夫と進歩が感じられない」なでしこJ、ノルウェーに完敗…“６戦未勝利”で厳しい声が飛び交う
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表が現地10月28日、国際親善試合でノルウェー女子代表とスペインのラ・リネアで対戦。20歳のシグネ・ゴープセットに28分と52分に強烈なシュートでネットを揺らされ、０−２で完敗した。
なでしこジャパンは４日前のイタリア戦（１−１）から先発２人を変更。新たに清水梨紗と浜野まいかが名を連ねたなか、立ち上がりからチャンスを作るも、フィニッシュの精度を欠き続けた。最後までゴールを奪えず、ヨーロッパ遠征は未勝利で終わった。
もっとも、３戦全勝で優勝した今年２月のSheBelievesCup以降、６度親善試合を戦い、２分４敗で１度も勝てていない。危機感を覚えるファンが多く、SNS上に厳しい声が飛び交っている。
「んーちょっとキツイかもしれん...」
「ニールセン体制で大丈夫ですか？」
「フィジカル不足、技術不足。攻守で戦術的にプレーできてもいない」
「全体的に停滞してるし､似たような形で失点｡ 戦術も噛み合ってない」
「細部に工夫と進歩が感じられない」
「残念な結果。惜しいシュート多いが決定力不足」
「もどかしい」
「強豪との試合が多いとはいえ、戦績が良くないので不安だ」
「シービリの頃が懐かしい」
再び世界の頂点を目指すなでしこジャパンは、来月29日にカナダと長崎で相まみえる。昨年12月に就任したデンマーク人指揮官のもと立て直し、年内最終戦を白星で飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパン、ノルウェー相手に強烈シュートで２失点
