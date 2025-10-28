◇SMBC日本シリーズ2025第3戦阪神―ソフトバンク（2025年10月28日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第3戦の阪神―ソフトバンク戦が28日に行われ、中日の大野雄大投手（37）が、NHKのゲスト解説で甲子園を訪れた。中日は今季4位に終わり、残念ながらCSには進出できなかった。そのためオフに入った大野がテレビ解説に来たわけだが、素直すぎるコメントに竜党も思わず笑ってしまう一幕があった。大野は「日本シリーズで