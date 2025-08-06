投手交代のため、マウンドに向かう中日・井上一樹監督(C)Getty Images現役時代は阪急、オリックスで活躍し、阪神を含めセ・パ5球団で投手コーチを歴任した佐藤義則氏が8月5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。同5日の中日・阪神戦（バンテリン）を分析した上で、最終盤の中日バッテリー陣の配球について、苦言を呈した。【動画】期待通りの輝弾 2025年8月5日 【阪神 vs 中日】 佐藤義則の眼中日は先発の大野雄大が6回無失点。