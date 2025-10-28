ソフトバンクグループが売り買い交錯のなかも徐々に買い優勢の展開となっているほか、アドバンテストはやや売り優勢ながら１万８０００円台近辺で強弱拮抗の様相を示している。いずれも米国株市場のＡＩ・半導体関連の値動きに連動しやすく、前日の米国株市場でハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数や半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が最高値街道を走っていることは追い風材料と