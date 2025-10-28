ディー・エヌ・エーは大幅続伸。旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が２７日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、ディーエヌエ株を５．１２％（共同保有分を含む）取得したことが判明した。保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としている。報告義務発生日は１０月２０日。これを受けて思惑的な買いが入っている。 出