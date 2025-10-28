サンテックが大量の買い注文に値が付かず、気配値のまま株価水準を切り上げる展開となっている。同社は電気工事大手だが海外売上比率が約５割を占めており、マレーシアでのデータセンター（ＤＣ）関連の工事などが収益押し上げに寄与している。そうしたなか、同社は２７日取引終了後に２６年３月期上期（２５年４～９月期）の業績予想の修正を発表した。営業利益は従来計画の３億円から１１億７８００万