ひらまつが大幅高となっている。同社は２７日取引終了後、台湾を代表する老舗百貨店グループの大統百貨企業と、台湾・高雄市及び屏東県におけるレストラン、カフェ、リゾートホテル、ウェディング事業などに関する事業提携の検討を目的とした基本合意書を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 これは、同社が１月に公表した中期経営計画で掲げる海外市場展開による収益拡大、及び自社ブランドの国際