ディーエムエスが７日続伸している。２７日の取引終了後、２６年３月期の単独業績予想について、売上高を２７７億円から２９０億５８００万円（前期比５．５％増）へ、営業利益を１２億円から１３億５９００万円（同１４．２％増）へ、純利益を８億５０００万円から９億８１００万円（同１６．７％増）へ上方修正したことが好感されている。上期において、主力のダイレクトメールをはじめとする各事業で既存顧客の取