タイサッカー協会（FAT）は10月21日、同国代表を率いていた石井正忠監督の解任を唐突に発表した。現役時代にプレーした鹿島アントラーズをJ１リーグ優勝やクラブ・ワールドカップ準優勝に導いた58歳の指揮官は、タイの国内クラブを率いた後、23年12月から同国代表を指揮していた。FATは公式インスタグラムで、「チームの最近のマネジメント手法がテクニカルチームの評価と一致していなかった。そして2023年12月の就任以来、