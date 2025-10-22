「バカか！」「狂ったのか？」タイ代表、Jクラブを“世界２位”に導いた日本人指揮官を電撃解任で国民大荒れ！「何を考えているんだ」「ひどい。がっかりだ」
タイサッカー協会（FAT）は10月21日、同国代表を率いていた石井正忠監督の解任を唐突に発表した。
現役時代にプレーした鹿島アントラーズをJ１リーグ優勝やクラブ・ワールドカップ準優勝に導いた58歳の指揮官は、タイの国内クラブを率いた後、23年12月から同国代表を指揮していた。
FATは公式インスタグラムで、「チームの最近のマネジメント手法がテクニカルチームの評価と一致していなかった。そして2023年12月の就任以来、タイ代表チームの成績が30試合中16勝（勝率53%）にとどまっている」と解任の理由を説明している。
だが、2023年にアジアカップでベスト16進出に導くなど一定の成果を出していただけに、タイの国民は憤慨。件の投稿には、石井監督への感謝や労いの言葉とともに、次のようなFATへの批判の声が多数寄せられた。
「狂ったのか？」
「協会は残酷すぎる」
「ひどい。がっかりだ」
「正しい道にあった。なぜ分からないんだ？」
「まずテクニカルチームを解任しろ。畜生」
「何を考えているんだ！」
「もう応援をやめる時だ」
「恥を知れ」
「バカか！問題がテクニカル部門にある」
「国全体が彼らを批判している」
「素晴らしい仕事をしてくれた監督じゃないか」
あまりに突然の更迭に、納得がいかないファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
