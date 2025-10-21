大阪桐蔭初の春夏連覇「藤浪世代」のそれから〜平尾奎太（全４回／２回目）10月初旬から１カ月、さらに12月にも入院。投薬と食事療法を続ける間に、大阪桐蔭は大阪大会を制し、近畿大会でもベスト８進出を果たし、選抜出場をほぼ確実にした。平尾奎太は取り残されていく焦りを感じながらも、グラウンドへの復帰をあきらめなかった。甲子園での登板はなかったが、大阪桐蔭の春夏連覇のメンバーに名を連ねた平尾奎太氏（右端）ph