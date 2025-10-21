大阪桐蔭初の春夏連覇「藤浪世代」のそれから〜平尾奎太（全４回／２回目）

10月初旬から１カ月、さらに12月にも入院。投薬と食事療法を続ける間に、大阪桐蔭は大阪大会を制し、近畿大会でもベスト８進出を果たし、選抜出場をほぼ確実にした。平尾奎太は取り残されていく焦りを感じながらも、グラウンドへの復帰をあきらめなかった。



甲子園での登板はなかったが、大阪桐蔭の春夏連覇のメンバーに名を連ねた平尾奎太氏（右端） photo by Sankei Visual





【高校野球をやりきって甲子園に出たい】

両親の協力を得てセカンドオピニオンを求め、複数の病院を回るなかで、希望を示してくれる医師に出会う。

「薬をきちんと飲み、こまめに検査を受けながら、徐々に体を動かしてみましょう。数値が悪化しなければ......」

そう語る医師の言葉に光を見いだした平尾は、その後、紹介を受けて関西医科大学附属病院へ転院。マウンド復帰を明確な目標に治療を続けるなかで、新たな担当医からひとつの注文が出された

「来年の夏まで高校野球をできたとして、３年の夏が終わったところからは１年、野球はもちろん、運動をストップするように」

医師の言葉は、高校で野球人生が終わる可能性を含んでいた。平尾も、「大学で野球ができなくてもいい。高校野球をやりきって甲子園に出たい」という思いのみだった。

地道な療養生活を重ね、年が明けてからようやく練習に参加できるようになった。とはいえ、ウォーキングやストレッチ、球拾い程度で、短時間で切り上げて寮に戻る。戻るとすぐに入浴、夕食、洗濯を済ませ、ほかの選手が帰ってくる頃には自室にいた。

藤浪晋太郎、澤田圭佑と３人で過ごしていた部屋から、少し離れたひとり部屋へ移動。練習に復帰したとはいえ、選抜を目標に厳しい冬の練習に励む仲間たちとの間には、どこか距離を感じる日々だった

漠然とした不安も抱えながら、平尾のなかには日に日にある思いが抑えられなくなっていた。

「これじゃ、なんのために戻ってきたかわからん。大学で野球ができなくてもいい。再発してもいいから、思いきり高校野球をやりたい」

両親、医師にも思いを伝え、練習の強度と量を少しずつ上げていくよう再考。1月末には立ち投げからブルペン入りすると、慎重にペースを上げ、選抜では藤浪、澤田と１年下の網本光佑と共にベンチ入り。

念願の甲子園出場を果たしたが、チームが５試合を戦い春の頂点に立ったその大会で、平尾の登板機会はなかった。つづく春の大阪大会、近畿大会でも大阪桐蔭は負けなしの快進撃。だが、平尾の状態はなかなか上がってこなかった。

「６月に高知での招待試合で、ストレートの球速が128キロの時があって。藤浪は楽々140キロ台半ばを出しているのに。見ていた後輩も『これでメンバー？』って思っていたでしょうね。まだどこかでセーブしながらやっている感じが抜けていないと思って、『病気のことは完全に忘れよう』と気持ちを入れ直したんです。そこから真っすぐだけで200球の投げ込みをしたり......。この夏で野球人生が終わってもいいくらいの気持ちでした」

【甲子園のマウンドに立つことは叶わず】

一方、チームでは夏の大会が迫るなか、藤浪の調子が上がってこなかった。股関節を痛め、６月の近畿大会で戦列復帰をするも、その後の練習試合、紅白戦でも打ち込まれた。

「チームが『藤浪、大丈夫か？』っていう空気になっていたのは覚えています。紅白戦で藤浪がメッタ打ちを食らって、３回で10点くらい取られたんです」

その藤浪が、夏の大会に入ると一変。特に甲子園では４試合で完投し、36イニングを投げて自責点２。藤浪の活躍もあって、チームが史上７校目の春夏連覇を達成した。

「大阪大会もほとんど藤浪と澤ちゃんで投げて、甲子園では完全にふたり。特に藤浪は、甲子園準々決勝の天理戦から準決勝の明徳義塾、決勝の光星学院とほんとに打たれなかった。『あの紅白戦はなんやったんかな』と思うくらいすごくて。チームとしても苦しんだのは大阪大会決勝の履正社くらいで、ほんと強かったですね」

平尾は春に続き、夏も甲子園のマウンドに立つことはなかった。夏の登板は、大阪大会2回戦でのリリーフ２イニングと、５回戦の生野工業戦での先発５イニングのみ。振り返れば、その生野工戦が夏のラスト登板となった。平尾は「あれが３年間のベストピッチ......ですかね」と笑みを浮かべた。５回コールド勝ちとなった試合で、平尾は２安打、５奪三振の好投を見せた。

「もちろん、甲子園で一度は投げたかったっていう気持ちはあります。どの試合だったか、西谷先生のところへ行って、『ブルペンで準備したほうがいいですか？』って、普段なら聞かないようなことを聞いてアピールしたこともあったんですけど、ふたりがよすぎましたね」

ひとつ思ったのは、平尾はチームの偉業を心の底から喜べたのだろうかということだった。すると平尾は、少し強い口調で返してきた。

「登板はなくても、自分が戦いに参加していないとは思っていませんでした。あの夏のいつだったか、144キロが出たことがあって、スピードという点では、病気前の自己最速138キロを超えたんです。状態も上がっていたのに、出番はなくてチームは勝った。ということは、単純に自分の力不足だったということです。

自分なりにやれることはすべてやったという思いはありますし、出番はなかったですが、ベンチに座っていただけという気持ちではなかった。いつ声がかかってもいいように、毎試合しっかり準備はしていました。だから勝った時は、心からみんなと喜び合えたんだと思います」

春夏連覇の歓喜が少し落ち着いた10月、岐阜で国体が行なわれたが、平尾は向かわずに医師との約束どおり野球から離れた生活をスタート。来るべき勝負の時に備えた。

文中敬称略

つづく＞＞