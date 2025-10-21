トランプ米大統領＝（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、ホワイトハウスで記者団に近く「日本に行く」と述べ、2期目初となる訪日を明言した。日米両政府は27〜29日の日程で調整しており、日本による対米投資や防衛費負担増が主要議題。日本に先立ち、マレーシアも訪れる。訪日後、韓国へ向かい、中国の習近平国家主席との会談に臨む予定。トランプ氏は首相に21日選出される見通しの高市早苗氏と会談