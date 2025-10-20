ヤクルトは23日に行われるドラフト会議の指名候補リストに、今年から対象選手となる米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を入れていることが判明した。20日に都内の球団事務所でスカウト会議を開き、指名候補を75人に絞り込んだ。橿渕聡スカウトグループデスクは「（リストに佐々木は）入っていますね」と明かした。佐々木を指名した場合、指名対象となる来夏のMLBのドラフト会議の結果を待つという状況も想定しな