Netflixシリーズ『グラスハート』のヒロイン・西条朱音役で注目を集めている宮粼優さんがRayに初登場！今回は、“新しい出会い”をテーマに、上京したころの東京の印象やRayでの撮影について語っていただきました。ピュアで飾らない言葉のひとつひとつに注目してみて♡宮粼優のじゆうきままな東京散歩三重県育ちの透明感あふれる白い肌にピュアな瞳、キュートな笑顔。Netflixシリーズ『グラスハート』のヒロイン