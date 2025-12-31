ÏÂµí¡¢ÆÚÆù¡¢·ÜÆù¡Ê¥Ö¥í¥¤¥é¡¼¡Ë¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬ÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ëÃÜ»º¸©¡¦¼¯»ùÅç¡£¤½¤Î¤¦¤¨¼Â¤Ï¿å»º¶È¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÍÜ¿£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¦¥Ê¥®¡¢¥Ö¥ê¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Á¤¬À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ¹Æ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¥¦¥Ê¥®¡£¤Ê¤¼¼¯»ùÅç¤Î¥¦¥Ê¥®¤Ï¥¹¥´¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥Ê¥®¤ÎÌ¾Å¹¤ä¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÎ¢µ»¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²ÝÂê»³ÀÑ¤ß¤Î¥Ê¥¦¤Ê¥¦¥Ê¥®Ê¸²½¤ò¶¯¤¯»Ù¤¨¤ëÂçºêÄ®¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥Ê¥®ÍÜ¿£Æü