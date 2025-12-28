12À±ºÂÀê¤¤¤òËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ªº£Æü¤Î±¿Àª¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¥é¥Ã¥­¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢1Æü¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡¡Ú1°Ì¡ÛµûºÂÁí¹ç±¿¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¼ÂÎÏ¤âºÇ¹â¤Ëµ±¤¯Æü¡ª»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Û¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¶¯¤¤±¿µ¤¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ²¡¹¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Íý²ò¼Ô¤âÌ£Êý¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£Îø°¦±¿°¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨