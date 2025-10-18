ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 自民党と日本維新の会、連立政権樹立で事実上合意 当面は閣外協力 吉村洋文 日本維新の会 消費税 首相指名選挙 高市早苗 東京都 自民党 共同通信 自民党と日本維新の会、連立政権樹立で事実上合意 当面は閣外協力 2025年10月18日 20時21分 リンクをコピーする 自民党の高市総裁（右）と日本維新の会の吉村代表。自民と維新は連立政権樹立で事実上合意した＝15日、国会自民党と日本維新の会が連立政権樹立で事実上、合意したことが分かった。維新は入閣せず、当面は閣外協力とする。政策実現が進めば、入閣も検討する。20日に自民の高市早苗総裁と維新の吉村洋文代表が連立政権合意書に署名する。複数の両党幹部が18日、明らかにした。維新は連立入りに伴い21日の首相指名選挙で高市氏に投 記事を読む おすすめ記事 国民・玉木代表 首相指名選挙での記名「私に一任」も記名人物「その中で決めていきたい」明言せず 2025年10月18日 16時40分 国民民主党・玉木雄一郎代表、他党との連立交渉が長期化なら「現政権の元でもいい」連立交渉まとまるまで石破政権継続もＯＫ 2025年10月14日 12時31分 ＮＨＫ「ニュースウォッチ９」、高市氏の参政党との会談報じ「『首相指名選挙では自らに投票してほしい』と協力を求めました」 2025年10月16日 21時44分 吉村洋文代表、高市氏からの維新議員の入閣要請の有無聞かれ「一緒に責任を持って下さいという要請は受けています」…「報ステ」生出演 2025年10月17日 6時22分 首相指名、駆け引き激化 立維国協議、一本化視野 2025年10月14日 17時37分