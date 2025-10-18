日本ハムは１８日、ＣＳファイナル第４戦でソフトバンク（みずほペイペイ）と対戦し９―３で大勝。前日に続く連勝でファイナル通算成績を２勝３敗（相手のアドバンテージ１勝を含む）とした。打線が１点リードされた３回に爆発した。一死後に水谷が四球で出塁すると山県が中越え適時打三塁打を放ち同点に追いついた。さらにレイエスが前夜に続く２試合連発の３号２ランを中堅席に叩き込むと、その後の二死満塁では万波の中犠