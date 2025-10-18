ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ラウールは実は現役早大生 超ハイレベルな「人間科学部eスクール」と… ラウール（Snow Man） 学歴 エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL ラウールは実は現役早大生 超ハイレベルな「人間科学部eスクール」とは 2025年10月18日 15時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 圧倒的人気を誇るSnow Manのラウールの学歴について、ゲンダイが伝えた 現役の早大生で、在籍しているのは人間科学部のeスクールという課程だそう 「知識欲が旺盛で、それに見合った学力を持っている証拠」と塾経営者 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 セルフレジで感じた「違和感」に店内騒然…スーパーやコンビニで多発中の『カゴ抜け』とは？「これは一発実刑の詐欺罪」「自分もやられた…」 2025年10月18日 7時20分 「服の下に手を入れられて…」バイト先で50代の女性客からセクハラ被害に。店長に相談して判明した“まさかの事実” 2025年10月17日 8時51分 「こんな顔だった？」益若つばさ（40）が“人生最大のイメチェン”でネット騒然…元夫・梅しゃんが明かしていた息子との絶妙な距離感 2025年10月18日 7時15分 BTSリーダーも愛読する『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者が35歳で死去 5人に臓器提供 2025年10月17日 11時11分