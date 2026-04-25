世界約30か国、280都市以上で電動モビリティシェアサービスを展開してきたLime株式会社（東京都・港区）が、電動アシスト自転車『LimeBike（ライムバイク）』の日本展開を発表。【写真】パリの街を颯爽と…絵になるラウールのサイクリング姿アジアでは初の導入となり、まずはこの4月から東京16区でのサービスを順次開始するという。Snow Manラウールの利用が再注目国内でも都市部を中心に普及している電動マイクロモビリティ