連日、日本中を熱狂させている野球の世界一決定戦『ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)』。いよいよ負けられない戦い、準々決勝の対戦相手が『ベネズエラ』だ。【写真】WBCオーストラリア代表から天皇陛下への“寄贈”「ベネズエラってどんな国?」「野球は強いの?」――そう首をかしげる人もいるかもしれないが、実は馴染み深い“あのスター”たちのルーツがある国でもある。「ベネズエラはラウール君のパパの国だね」日