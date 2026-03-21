Snow Manラウールが、3月20日、自身のInstagramを更新。ストーリー機能で意味深メッセージを投稿し、ファンをザワつかせている。「ラウールさんは真っ白な背景に黒文字で、《様々な花粉が飛び交う世の中です。》と記され、下段にはひときわ大きな文字で《ご自愛ください…》とだけ配置されていたのです」（芸能記者）一見すれば花粉シーズンへの気遣いとも受け取れるが、余白の多さと強調された言葉が、逆に深読みを誘う形に。