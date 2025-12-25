迫る大晦日の「NHK紅白歌合戦」。【画像】身長差28cm！Snow Man・ラウール（22）と木村文乃の“密着ショット”今年はKing & PrinceとSixTONESの出場が決定しており、STARTO ENTERTAINMENTのアイドルグループが3年ぶりに紅白の舞台に帰ってくることが話題に。しかし、期待されていた“ネクスト・国民的アイドルグループ”Snow Manは出場せず。この年末は紅白不出場によって、より一層Snow Manが際立った印象さえあ