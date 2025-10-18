"徳島をアソビ尽くす"イベント「マチ★アソビ Vol.29」が2025年10月18日(土)に開幕し、徳島市の藍場浜公園で開会式が開催されました。マチ★アソビ Vol.29https://www.machiasobi.com/開会式の進行はアニプレックス・高橋祐馬さん、声優でとくしまアニメ大使の中村繪里子さん、声優でアニメ制作会社ユーフォーテーブルの一員でもある江原裕理さんが担当。当日は朝から雨がぱらつく悪天候でしたが、ちょうど開会式に合わせるように