「マチ★アソビ Vol.29」開会、徳島県・村上副知事はボランティアスタッフとして午前6時から参加
"徳島をアソビ尽くす"イベント「マチ★アソビ Vol.29」が2025年10月18日(土)に開幕し、徳島市の藍場浜公園で開会式が開催されました。
マチ★アソビ Vol.29
https://www.machiasobi.com/
開会式の進行はアニプレックス・高橋祐馬さん、声優でとくしまアニメ大使の中村繪里子さん、声優でアニメ制作会社ユーフォーテーブルの一員でもある江原裕理さんが担当。当日は朝から雨がぱらつく悪天候でしたが、ちょうど開会式に合わせるように雨が止んだため、天気の方がタイムスケジュール通りだと中村さんにツッコまれていました。
ゲストとして、アメリカザリガニ・平井善之さんと徳島県副知事・村上耕司さんも登壇。前夜祭で「マチ★アソビの裏表をじっくり楽しみたい」と語っていた浦上副知事は、実はこの日、朝6時からマチ★アソビのボランティアスタッフとして活動しており、そのスケジュールの合間を縫って開会式に登壇したとのこと。
少し遅れて、サイバーコネクトツー・松山洋さんも登場。前夜の「関係者前夜祭」で飲みすぎてしまったとのことでした。
壇上では、今回のグルメハントでもらえるポストカードの紹介などが行われました。
今回もサイバーコネクトツーは松山さんをデザインしたハンガーをはじめとしたグッズを販売しているとのこと。ゲームグッズより松山さんグッズの方が売れる謎状態だそうです。
最後は、高橋さんの合図で登壇者が「マチ」と声をかけ来場者が「アソビ」と返すコール＆レスポンスで締めくくられました。
とくしまアニメ大使・中村繪里子さんからマチ★アソビ Vol.29開幕にあたってのコメント映像が公開されています。
おはようございます。とくしまアニメ大使・中村繪里子さんと共にマチ★アソビ1日目スタートしました！
朝はあいにくの雨模様でしたが、雨もあがりました。このままお天気がもちもすように！#マチアソビ #とくしまアニメ大使 #中村繪里子 https://t.co/vghRPQImZQ pic.twitter.com/BmrvbJI5rt— 徳島県 (@preftokushima) October 18, 2025