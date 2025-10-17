ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「疲れてるから無理」満員電車で妊婦が絶句 若い男性からの一言 マナー 優先席 妊婦 通勤・通学 日刊SPA! 「疲れてるから無理」満員電車で妊婦が絶句 若い男性からの一言 2025年10月17日 8時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 妊娠7カ月のとき、朝の通勤ラッシュ時に電車の優先席の前に立った女性 疲れた様子がないように見えた若い男性に席を譲ってもらえないか頼んだ 男性は「え？ 僕、ちょっと疲れているので」と言い、女性はあ然としたそう 記事を読む おすすめ記事 BTSリーダーも愛読する『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者が35歳で死去 5人に臓器提供 2025年10月17日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「目黒蓮の降板が決定打か」と関係者、数々の“周防作品”を生み出した映画製作会社が破産 2025年10月16日 16時0分 夫婦でイオンへ行った帰り道→「大きな忘れもの」に妻が気づいて……「そんなことある？」「バレずに回収できますように」 2025年10月16日 7時0分 「1000円でも上げて」年金支給日のATMに長蛇の列…物価高に節約とため息「何の夢もないから」宝くじ売り場に直行も 2025年10月16日 9時30分