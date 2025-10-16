レアル・マドリーのブラジル代表FWビニシウス・ジュニオールが母国で訴訟を起こされているようだ。ブラジル『オ・グローボ』が報じている。同紙によると、ビニシウスはリオデジャネイロ南西部のバルジェン・グランデにあるイベント会場『ラジェド』で誕生日パーティーを開催し、他人の平穏や静けさを乱したとして訴えられているという。警察署にビニシウスを告発する被害届を提出したのは、会場の近隣住民。大音量の音楽が流