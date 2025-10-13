チリで開催されているU-20ワールドカップ。現地10月12日に準々決勝の２試合が行なわれ、モロッコとフランスがベスト４に駒を進めた。ブラジル、スペイン、メキシコと同居した“死の組”を首位突破して勝ち進んだモロッコは、アメリカと対戦。31分にフアード・ザホウアニの得点で先制し、45＋６分にPKで失点も、67分に相手のオウンゴールで勝ち越す。さらに87分にゲッシム・ヤシンが追加点を奪取。３−１で快勝した。ラウンド