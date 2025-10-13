「ガーナがコモロを破り、来年の世界的な祭典への出場権を獲得したことを受け、アクラ（ガーナの首都）ではワールドカップの祝賀ムードが高まっている」FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトが伝える。北中米ワールドカップのアフリカ予選・グループI最終節で、ガーナはコモロとホームで対戦。47分にモハメド・クドゥスが挙げた１点を守り抜き、１−０で勝利。勝点を25に伸ばし、予選突破を果たした。ガーナメディア『MyjoyOn