ガーナが２大会連続５度目のW杯出場！ FIFA会長が祝福「有名なチームの足跡をたどり、多くの世界的スターの輩出を期待」
「ガーナがコモロを破り、来年の世界的な祭典への出場権を獲得したことを受け、アクラ（ガーナの首都）ではワールドカップの祝賀ムードが高まっている」
FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトが伝える。北中米ワールドカップのアフリカ予選・グループI最終節で、ガーナはコモロとホームで対戦。47分にモハメド・クドゥスが挙げた１点を守り抜き、１−０で勝利。勝点を25に伸ばし、予選突破を果たした。
ガーナメディア『MyjoyOnline』によれば、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、ガーナの２大会連続５度目のW杯出場を祝福。「ファンの方々は、2026年にカナダ、メキシコ、アメリカ合衆国で開催される史上最高のワールドカップをそのスタイルで彩り、情熱をもたらしてくれるでしょう」と胸を膨らませる。
2010年の南アフリカ大会で、ガーナはアフリカ勢として３か国目となる８強進出を果たした。FIFA会長は当時を思い起こして、「あの有名なチームの足跡をたどり、ガーナがさらに多くの世界的スターを輩出することを期待しています」と語り、こう続ける。
「ただ、今はこの特別な瞬間を楽しんでください。12月５日の抽選会で、ブラック・スターズ（ガーナ代表の愛称）がどのチームと対戦することになるのか。私たちも待ちきれません。またすぐにお会いしましょう。おめでとうございます」
なお、10月13日時点でアフリカ勢ではモロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナの５か国がW杯へのチケットを手にしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
