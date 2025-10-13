2022年カタール・ワールドカップでは４強入り。24年パリ五輪では銅メダル。近年は世界の舞台で躍進するモロッコは、現在チリで開催されているU-20ワールドカップでも期待を裏切らない。グループステージでは、ブラジル、スペイン、メキシコと同居した“死の組”を堂々の首位通過。ノックアウトステージのラウンド16で韓国を２−１でくだしベスト８進出。現地10月12日に、準々決勝でアメリカと相まみえた。31分にフアード・ザ