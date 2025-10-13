「世界大会で４強はもう普通のこと」モロッコがアメリカを３発撃破！ 準決勝進出に海外ファン納得？「当然の結果」「ノルウェーや日本と並ぶ存在」【U-20W杯】
2022年カタール・ワールドカップでは４強入り。24年パリ五輪では銅メダル。近年は世界の舞台で躍進するモロッコは、現在チリで開催されているU-20ワールドカップでも期待を裏切らない。
グループステージでは、ブラジル、スペイン、メキシコと同居した“死の組”を堂々の首位通過。ノックアウトステージのラウンド16で韓国を２−１でくだしベスト８進出。現地10月12日に、準々決勝でアメリカと相まみえた。
31分にフアード・ザホウアニが先制点を奪取。前半の終了間際にPKで失点も、67分に相手のオウンゴールで勝ち越すと、87分にゲッシム・ヤシンがダメ押し弾。３−１で快勝した。
抜群の勝負強さで準決勝に駒を進めたモロッコ。試合の結果を伝えるFIFAの公式アカウントには、海外ファンから以下のような声があがっている。
「22年も24年も25年も準決勝に進出だ」
「カタールでも、フランスでも、チリでも４強入り」
「A代表や五輪代表、ユースまで。モロッコこそアフリカサッカーの顔だ」
「心からおめでとう。世界大会で４強入りはもう普通のこと」
「まあ、当然の結果だろうね」
「本格的に世界の強豪になりつつある」
「近年最も注目すべきサッカー界の成長の一つで、ノルウェーや日本と並ぶ存在」
「素晴らしい試合だった」
「今大会で最高のチーム」
「モロッコは夢を見続ける」
「栄光へ突き進むぞ！」
「22年W杯の再戦があるかもしれない」
若き“アトラスの獅子”は世界の頂に立てるか。ファイナル進出をかけて、準決勝ではノルウェー対フランスの勝者と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：【U-20日本代表｜21選手＆監督の通信簿】U-20W杯ベスト16敗退も、市原＆大関ら10人が高評価「A」。唯一の“Sランク”は…
グループステージでは、ブラジル、スペイン、メキシコと同居した“死の組”を堂々の首位通過。ノックアウトステージのラウンド16で韓国を２−１でくだしベスト８進出。現地10月12日に、準々決勝でアメリカと相まみえた。
抜群の勝負強さで準決勝に駒を進めたモロッコ。試合の結果を伝えるFIFAの公式アカウントには、海外ファンから以下のような声があがっている。
「22年も24年も25年も準決勝に進出だ」
「カタールでも、フランスでも、チリでも４強入り」
「A代表や五輪代表、ユースまで。モロッコこそアフリカサッカーの顔だ」
「心からおめでとう。世界大会で４強入りはもう普通のこと」
「まあ、当然の結果だろうね」
「本格的に世界の強豪になりつつある」
「近年最も注目すべきサッカー界の成長の一つで、ノルウェーや日本と並ぶ存在」
「素晴らしい試合だった」
「今大会で最高のチーム」
「モロッコは夢を見続ける」
「栄光へ突き進むぞ！」
「22年W杯の再戦があるかもしれない」
若き“アトラスの獅子”は世界の頂に立てるか。ファイナル進出をかけて、準決勝ではノルウェー対フランスの勝者と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：【U-20日本代表｜21選手＆監督の通信簿】U-20W杯ベスト16敗退も、市原＆大関ら10人が高評価「A」。唯一の“Sランク”は…