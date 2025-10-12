Ê¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Ï12Æü¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¡Ösora2¡×¤ÎÃøºî¸¢¿¯³²¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¼ÒÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢»öÁ°¤ËÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¡Ö¥ª¥×¥È¥¤¥óÊý¼°¡×¤ò¤È¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥×¥óAI¼Ò¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Æ°²èÀ¸À®¡Ösora2¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Ë¹ó»÷¤·¤¿±ÇÁü¤¬À¸À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ê¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Ï12Æü¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¼Ò