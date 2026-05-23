「あの人は頭がいいのに、なぜかいつまでも成果が出ない」――職場で誰もが一度は感じたことがあるはずだ。経営学の巨人ピータードラッカーは半世紀以上前に、この謎の正体を鮮やかに見抜いていた。生成AIの登場で知的労働の景色が一変した今こそ、『プロフェッショナルの条件――いかに成果をあげ、成長するか』の洞察が改めて光を放つ。本連載では、膨大なドラッカーの著作を読み返し、その中から令和の現在に役立つ知を取り出