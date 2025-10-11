間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」が１１日、スタートした。小学校の同窓会で２２年ぶりにタイムカプセルを掘り起こした直後、卒業アルバムを使った連続殺人事件が発生するミステリー。冒頭、オープニング曲でポルノグラフィティ「アゲハ蝶」（２００１年）が流れ、ネットが反応した。「え！ポルノ！！！なつ」「ビックリした、ポルノのアゲハ蝶主題歌なんだね」「なんで」「テレビから流れ