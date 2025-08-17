10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§30ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï1´ü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¯vs»àÊÁÌÚ¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Î¥·¡¼¥óËþºÜ¤ÎËÜPV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ä¡ä¡äPV¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ä¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢