株式会社エクシングが、JOYSOUNDのカラオケ・ソーシャルメディア「うたスキ」の会員の歌唱データを基にした「2025年 年代別カラオケ年間ランキング」を発表した。総合ランキングではMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が栄冠に輝いた2025年。しかし、年代別ランキングを詳しく見ると、リリースから20年以上を経てもなお、幅広い世代の心を掴む一曲が脚光を浴びている。今回発表されたランキングでは、ポルノグラフィティの「サウダ