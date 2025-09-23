【僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON】 放送開始日：10月4日より毎週土曜17時30分～ 放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット 最速配信：各プラットフォームにて放送直後から アニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」が、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて10月4日17時30分より放送開始となる。最速配