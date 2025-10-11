10·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò£²¡Ý£²¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¶¯¹ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢11Æü¤ËÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤Ï¡¢»î¹çÍâÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÁÈ¤È¡¢º¸Â­¤ÎÄ¥¤ê¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬¼¼Æâ¤Ç¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ °ìÊý¡¢º¸Â­¼ó¤Î²ø²æ¤òÊú¤¨¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ò·ç¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¤Ä¤¤¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡£¤¿¤À¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿