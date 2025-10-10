森保一監督が率いる日本代表は10月10日、キリンチャレンジカップでパラグアイ代表と大阪のパナソニックスタジアム吹田で対戦している。パラグアイの堅守にてこずるなかで、森保ジャパンは21分に失点。ロングボールに反応したミゲル･アルミロンに背後を取られ、確実なフィニッシュでゴールを割られた。１点を追う日本は、両サイドにうまく起点を作ることはできているが、そこから相手ゴール前に迫るシーンを思うように作れな