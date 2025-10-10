GK¤¬¥»¡¼¥Ö¡© ´Ø·¸¤Ê¤¤¡ª ¾®Àî¹Ò´ð¤¬ÎÏ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌµ²óÅ¾¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¡ª ÎÓÎÍÊ¿¤â´¶Ã²¡Ö¶¯Îõ¤¹¤®¤¿¡×
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂçºå¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î·ø¼é¤Ë¤Æ¤³¤º¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï21Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥ß¥²¥ëŽ¥¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¡¢³Î¼Â¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÆüËÜ¤Ï¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤¦¤Þ¤¯µ¯ÅÀ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â26Ê¬¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾®Àî¹Ò´ð¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£Ìµ²óÅ¾¤ÎÎÏ¶¯¤¤°ì·â¡£Å¨GK¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸åÊý¤Ë¤½¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ëÎÓÎÍÊ¿»á¤Ï¡Ö¶¯Îõ¤¹¤®¤¿¡×¤È¡¢ÞÕ¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¶Ã²¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¶¯Îõ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Îõ¡ª GK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¤Ö¤ÁÇË¤ë¾®Àî¹Ò´ð¤Î¶¯ÎÏ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î·ø¼é¤Ë¤Æ¤³¤º¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï21Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥ß¥²¥ëŽ¥¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤ËÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¡¢³Î¼Â¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦ÆüËÜ¤Ï¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤¦¤Þ¤¯µ¯ÅÀ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¦¤è¤¦¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â26Ê¬¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾®Àî¹Ò´ð¤¬¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£Ìµ²óÅ¾¤ÎÎÏ¶¯¤¤°ì·â¡£Å¨GK¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÆ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸åÊý¤Ë¤½¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ëÎÓÎÍÊ¿»á¤Ï¡Ö¶¯Îõ¤¹¤®¤¿¡×¤È¡¢ÞÕ¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´¶Ã²¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¶¯Îõ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Îõ¡ª GK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¤Ö¤ÁÇË¤ë¾®Àî¹Ò´ð¤Î¶¯ÎÏ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª