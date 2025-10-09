韓国の天然記念物である済州（チェジュ）の竜頭（ヨンドゥ）海岸で、子どもに排泄をさせた中国人観光客の行為により、中国人観光客問題が再び俎上に上がった。10月7日、あるオンラインコミュニティには6日に竜頭海岸で目撃したという書き込みが話題になった。投稿者Aさんは「ある女性が子どもを地面に座らせて用を足させた後、拭いたウェットティッシュを海に投げ捨て、排泄物もそのまま地面に残していった」とし「近くには引率ガ