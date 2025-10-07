2025年10月3日、台湾メディアのJapaholicは、映画「ひゃくえむ。」が台湾公開され、試写会が好評だったと報じた。「ひゃくえむ。」は、漫画家・魚豊氏のデビュー作を原作とする作品。生まれつき足が速く「友達」も「居場所」も手にしてきたトガシ。一方、転校生の小宮（こみや）は、辛い現実から逃れるようにただ無心で走り続けていた。トガシは小宮に速るための方法を教え、放課後に共に練習を重ねるようになる。やがて小宮は走る