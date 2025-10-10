小説＆コミックのシリーズ累計発行部数160万部超（2025年8月時点）を記録した人気作『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが』（略して『ステつよ』）が、いよいよこの秋TVアニメ化！”暗殺者”の能力を得た少年・織田晶が、エルフの少女アメリア・ローズクォーツと出会い、真の暗殺者へと成長していく異世界ストーリーがついに幕を開ける。今回は、晶役の大塚剛央さんとアメリア役の水野朔さんに、作品の印