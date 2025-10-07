ロックバンド・エレファントカシマシのドラムス・冨永義之が酒気帯び運転による接触事故を起こしていたことが７日、分かった。ボーカル・宮本浩次のプロジェクト「俺と、友だち」の公式サイトで発表された。サイトでは「エレファントカシマシ冨永義之に関するご報告とお詫び」というタイトルで文書をアップ。冨永は今月４日に事故を起こし、道路交通法違反で検挙されたという。接触した相手は「重篤な怪我はないとの報告」を